Polícia retira oito armas de fogo de circulação

Em menos de 24 horas, a polícia militar retirou de circulação oito armas na capital e interior do estado. Os quatro revólveres junto com duas espingardas e mais duas pistolas estavam com suspeitos de tráfico e roubos, segundo o órgão.

As armas foram descritas como sendo uma pistola calibre 40, dois revólveres calibres 32, dois calibres 38, duas espingardas calibres 32 e uma de airsoft. Munições, cartuchos e mais de duzentas porções de maconha, cocaína e loló também foram apreendidas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a última apreensão ocorreu em Feira de Santana, no bairro Renascer, após um grupo suspeito abandonar uma mochila com os materiais dentro. Os policiais encontraram uma pistola 9 milímetros, dois carregadores, 154 munições e duas porções.

