Polícia retira obstáculos das ruas de três bairros de Salvador

Após retirar obstáculos das ruas do Nordeste de Amaralina, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Polícia Militar (PM), realiza nesta segunda-feira, 21, uma nova ação em três bairros de Salvador. As áreas escolhidas estão localizadas em Pirajá, Campinas de Pirajá e Fazenda Grande do Retiro.

De acordo com a SSP, serão removidos quebra-molas, colocados sem a permissão dos órgãos de trânsito, ou qualquer outro tipo de obstáculos que dificulte ações policiais nas localidades. A ação também conta com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Ainda conforme a pasta, na primeira via visitada, próxima do final de linha de Pirajá, os militares encontraram sofás, geladeiras, fogões e colchões bloqueando a passagem. Segundo a polícia, os materiais foram colocados por traficantes. Durante varreduras no local, equipes da Rondesp BTS e da 9a CIPM encontraram bebidas, comida e embalagens de drogas, além de um sistema ilegal com lâmpadas, facilitando a fuga durante a noite pelo Parque São Bartolomeu.

Os locais foram apontados pelos policiais e também por motoristas de ambulância. "Fizemos um levantamento e, com apoio da Conder, vamos fazer as retiradas. Queremos prestar o melhor serviço para a população", destacou o subcomandante do Policiamento na Região Baía de Todos os Santos (BTS), tenente-coronel Antônio Lopes.

adblock ativo