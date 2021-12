Polícia relata confissão do acusado de matar e enterrar jovem nas dunas de Itapuã

Em entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira, 4 , a polícia divulgou relatos da confissão de Fernando Gabriel Souza, acusado de matar e enterrar o corpo da jovem, Dara dos Santos. Ele está preso sob custódia e se apresentou à polícia acompanhado pelo advogado na última quinta-feira, 3.

Segundo a delegada titular da 1ª Delegacia de Homicídios/ Atlântico (DH / Atlântico), Milena Calmon, o autor relatou que abordou e acompanhou a vítima, que voltava do trabalho por volta das 23h30 do domingo, 30, durante o trajeto para casa. Ao tentar abraçar Dara dos Santos, a jovem reagiu e, segundo ele, ela teria o agredido. Ainda segundo o acusado, sob efeito de drogas, ele teria enforcado a vítima, deixando-a inconsciente.

Após o ato, ele teria enterrado a vítima nas dunas da Avenida Dorival Caymmi e no dia seguinte, retornou ao local, onde, com uma pá, cavou um buraco mais profundo para colocar o corpo da vítima.

Dara dos Santos foi encontrada na noite do dia 31 de dezembro com calças abaixadas e blusa levantada. Sob as acusações de violência sexual, o autor afirmou que não cometeu o ato. A polícia aguarda o resultado do laudos periciais para confirmar a informação.

Segundo investigações, ainda não foi possível confirmar se o autor teve a ajuda de outra pessoa durante o crime mas ele alega que agiu sozinho.

Antecedentes criminais

De acordo com a delegada titular, Milena Calmon, Fernando Gabriel Souza, tinha passagem pela polícia por furtos e roubos, onde ficou preso por três anos e está em liberdade há 1 ano.

Fernando Gabriel pode responder por homicídio qualificado, pelo motivo torpe, por não ter dado a oportunidade de defesa à vítima e pelo crime de feminicídio.

