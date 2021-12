Polícia registra quinze mortes em Salvador e RMS no final de semana

Quinze mortes foram registradas pela polícia em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) neste final de semana (30 e 1º). De acordo com o boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, duas vítimas fatais são do sexo feminino: Edna Alves dos Santos, 37 (Camaçari); e Ana Cristina Câmara Santos (Dias D'Ávila).

Os homens mortos são: Bruno Machado da Silva dos Santos (Pojuca), Diego Lima de Oliveira (Camaçari), Nelson Luís Almeida Dórea Júnior e Paulo Ricardo de Deus Pedra, ambos em São Cristóvão; Jéferson Ribeiro Nonato dos Santos (San Martin), e Vinícius Conceição (Mata Escura).

As demais vítimas fatais não foram identificadas nos locais dos crimes. Na capital as ocorrências aconteceram nos bairros do Imbuí, Pernambués, São Gonçalo do Retiro, Fazenda Grande IV e São Marcos; enquanto que, na RMS, em Mata de São João.

Três foram os casos registrados como tentativa de homicídio. Os crimes serão investigados pelas delegacias territoriais e pelo Departamento e Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo