Polícia registra quatro homicídios em Salvador no fim de semana

Salvador registrou quatro homicídios neste fim de semana, de acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Os dados são referentes ao sábado, 20, e ao domingo, 21. Todos os casos na capital baiana foram registrados neste domingo, nos bairros do Lobato, região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, Pau Miúdo e Engenho Velho da Federação.

De acordo com a SSP, levantamentos iniciais apontam para relação com tráfico de drogas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as mortes. Já a Região Metropolitana de Salvador (RMS) não teve registro de homicídios neste fim de semana.

Esta macrorregião da Bahia é composta pelos municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Pojuca, Madre de Deus, Mata de São João, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.

adblock ativo