Polícia registra duplo homicídio em Matatu de Brotas

Duas pessoas foram assassinadas na noite desta quarta-feira, 26, por volta das 19h30. O duplo homicídio aconteceu na terceira ladeira da Santa Rita, no Matatu de Brotas.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os corpos de Ramiro Guilhermo Machado Cordeiro, 25 anos, e Berelisia Simões dos Santos, 42 anos, foram encontrados com várias marcas de tiros, em frente ao Hotel Sempre.

O órgão não soube informar qual era o grau de relacionamento das vítimas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

adblock ativo