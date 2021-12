Polícia registra aumento de 75% de crimes durante o Bonfim

O balanço final de ocorrências da Polícia Civil na festa do Senhor do Bonfim, nesta quinta-feira, 16, aponta um aumento de 75% no número de ocorrências de crimes contra o patrimônio. Foram 99 registros, entre as 7h e 22h, sendo 89 furtos simples, um furto qualificado e nove roubos, contra 56 no ano passado.

Já no quesito lesão corporal dolosa, a polícia registrou cinco ocorrências, uma a mais que em 2013. No número de brigas houve redução de sete, no ano passado, para três, em 2014. Seis pessoas foram presas em flagrante, em 2013 foi apenas uma, e uma arma de fogo apreendida, contra nenhuma no ano passado.

Na quinta-feira, foram detidas 26 pessoas, contra 16 no ano passado, gerando cinco inquéritos policiais e sete termos circunstanciados (TCO). Houve o registro ainda de 35 documentos perdidos. Em 2013, foram 29. Tanto este ano como no ano passado, ocorreu apenas um registro de apreensão de drogas.

