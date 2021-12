Polícia registra 32 furtos durante Fan Fest na Barra

Durante a Fan Fest realizada na tarde desta terça-feira, 8 - quando o Brasil perdeu de goleada para a Alemanha e ficou fora da final da Copa do Mundo - a 14ª Delegacia Territorial (DT), na Barra, registrou 32 furtos.

Além destes números, a polícia confirmou ainda a prisão em flagrante de duas pessoas. Também foram realizados dois termos circunstanciados (registros de crimes considerados de menor relevância) e quatro inquéritos regulares.

Devido às ocorrências de brigas, assaltos e confusões, o show do cantor Léo Santana, programado para depois do jogo no Farol da Barra, foi cancelado por recomendação da Polícia Militar.

Na ocorrência mais grave, dois grupos se enfrentaram em frente ao palco da Fan Fest e assustaram torcedores, que saíram correndo em direção à saída. Durante a confusão, alguns torcedores caíram e tiveram ferimentos leves.

adblock ativo