Polícia reforça policiamento mas nega toque de recolher no bairro de Itinga

O policiamento foi reforçado no bairro de Itinga, nesta quarta-feira, 15, depois de um suposto toque de recolher na região. Foi aumentado o efetivo de viaturas e motos que fazem rondas e abordagens no local. A Polícia Militar, no entanto, nega que tenha havido toque de recolher.

Ainda segundo a PM, guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) e Rondesp da Região Metropolitana de Salvador (RMS) também estão no local. Informou também que o comércio e o trânsito daquela localidade estão funcionando normalmente.

Três homens foram mortos na noite nesta terça-feira, 14, por conta disso, parte do comércio da região do Parque de São Paulo, em Itinga, estava fechada na manhã desta quarta-feira, 15.

