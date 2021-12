Polícia reforça cerco a bandidos que incendiaram ônibus

A Polícia Militar reforçou o policiamento no bairro da Mata Escura nesta sexta-feira, 23, com a presença da Rondesp, da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Operação Gêmeos e Batalhão de Choque, que estão em diligência na região com o apoio de 13 viaturas, após bandidos atearem fogo em ônibus nesta manhã.

De acordo com a polícia, os atos criminosos são decorrentes da reação de traficantes às ações ostensivas naquela localidade. Por volta das 20h desta quinta-feira, 22, a PM foi informada de que havia cerca de 10 homens armados no Beco do Areal, no bairro da Mata Escura. Viaturas da 48ª CIPM foram encaminhadas para o local, onde foram recebidas a tiros.

Na troca de tiros, os suspeitos Ebert Silva dos Santos e Denilson Souza de Barros foram baleados. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A polícia apreendeu, com os suspeitos, dois revólveres calibre 38 Taurus, uma corrente de metal prata, 213 pacotinhos de cocaína e um boné. Todo material apreendido foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar onde foi lavrado o auto de resistência.

Em seguida, por volta das 21h, moradores denunciaram que traficantes do bairro estariam tentando incendiar um ônibus na mesma região da ocorrência. Guarnições da 48ª e da Rondesp chegaram a tempo e impediram a ação criminosa. Ninguém ficou ferido nesta ação.

Por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira, 23, a polícia foi informada de que homens interceptaram um ônibus da empresa Verdemar, que fazia linha Estação Pirajá/ Itapuã, na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, e mandaram motorista, cobrador e passageiros descerem e atearam fogo no veículo.

Durante o atendimento desta ocorrência, por volta das 8h30, um novo atentado aconteceu na Rua Jardim Pampulha, onde um ônibus da empresa Rio Vermelho também foi incendiado. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio dos dois coletivos e ninguém ficou ferido em nenhuma das ações.

<GALERIA ID=19802/>

adblock ativo