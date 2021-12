Polícia recupera obra de arte roubada de hospital

Policiais da Delegacia Territorial de Cachoeira recuperaram, em um antiquário de Salvador, na tarde da última quarta-feira, 8, a escultura "Deus Grego Juno" que desapareceu em 21 de março deste ano do jardim interno do Hospital São João de Deus, pertencente à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira.

De acordo com o delegado André de Oliveira Alves, titular da Delegacia Territorial de Cachoeira, a obra foi encontrada uma loja de antiguidades no Rio Vermelho, seis dias após as investigações levarem a Polícia Civil aos autores do crime. Serão indiciados o casal de antiquários Afonso Henrique Souto de Sá Magalhães e Samara Filgueiras Souto de Sá Magalhães, além de Cristiane Musse, proprietária da loja de antiguidades.

Segundo a polícia, o casal foi visto usando o próprio veículo, um Fiat Siena, para transportar a peça, de aproximadamente 90 centímetros e 10 quilos, Afonso e a mulher foram localizados em Santo Antônio de Jesus e conduzidos à DT/Cachoeira, onde confessaram o furto e a venda da estátua para Cristiane por apenas R$ 3,5 mil.

Afonso Henrique e Samara Magalhães vão responder por furto, enquanto Cristiane Musse responderá por crime de receptação. Os três permanecerão em liberdade até a conclusão do inquérito, conforme revelou o delegado André Alves, que investiga também a participação de uma quarta pessoa no delito. Segundo o delegado André Alves, a polícia agora vai investigar o envolvimento dos três antiquários em outros furtos de obras semelhantes, ocorridos na região do Recôncavo.

Obra - De valor incalculável, a obra foi fabricada em louça de Macau, no século XVIII, na cidade do Porto, em Portugal, o "Deus Grego Juno" é uma obra tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e de altíssimo valor.



