Polícia recupera carga de 15 mil litros de combustível

Um carga com cerca de 15 mil litros de combustível foi recuperada pela polícia na terça-feira, 21, em Salvador. O caminhão foi encontrado por integrantes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga), de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), em um estacionamento clandestino no bairro de São Marcos, na capital baiana.

Parte de uma carreta bitrem contendo 60 mil litros de combustível havia sido furtada um dia antes, mas o caso só foi descoberto após o condutor do veículo, identificado como Marcio Carlos da Silva, de 45 anos, tentar se passar como vítima de assalto. O veículo saiu do estado de Goiás com destino final o porto da cidade de Recife.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), informou que, segundo o delegado Gustavo Coutinho, titular da Decarga, a transportadora ligou para dizer que a carreta havia perdido o sinal e, no dia seguinte, o motorista alegou ter sido assaltado. Ele foi intimado a comparecer na unidade, mas as versões não bateram.

Marcio Carlos da Silva, 45,​ responderá por associação de apropriação indébita qualificada e por formação de quadrilha

Após investigação, o condutor confessou o crime e indicou locais e nomes de outros integrantes da quadrilha. Um dos comparsas reside em Feira de Santana, e seria responsável por desvios de 45 mil litros do combustível. Os materiais, conforme informações preliminares, teriam sido descarregados em postos no centro da cidade e outro na BR-324.

O 'cavalinho', outra parte do caminhão, que havia sido separado, foi achado na cidade de Alagoinhas. Todo o conjunto foi levado para a sede da Decarga e entregue à empresa proprietária. Marcio responderá por associação de apropriação indébita qualificada e por formação de quadrilha.

