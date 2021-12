Polícia recupera carga avaliada em R$ 500 mil

Uma carga da Fedex avaliada em R$ 500 mil foi recuperada na sexta-feira, 2, pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga). Composta de produtos diversos, ela foi encontrada, em Ponto Novo, ainda na carreta, uma Scania, que a transportava. A informação só foi divulgada nesta segunda-feira, 5.

De acordo com a Polícia Civil, a carga foi roubada no último dia 30, quando três homens armados interceptaram o veículo, no Posto Trevo, em Feira de Santana, e levaram tudo. O motorista só foi liberado em Alagoinhas, ainda na BR-101. Ele buscou ajuda e registrou a ocorrência, levando a polícia fazer buscas à carga na região. Os três assaltantes estão sendo procurados.

