Polícia recupera bens de clientes assaltados em restaurante

A Polícia Militar recuperou dois carros, vinte celulares e relógios roubados em uma casa no Nordeste de Amaralina na noite deste sábado, 8. Segundo a PM, parte do material foi recuperado de um assalto a 30 clientes em um restaurante do Stiep, na noite de sexta-feira, 7.

A recuperação foi feita graças a ao rastreamento do celular de uma das vítimas. O GPS apontou para uma casa no Nordeste de Amaralina e os polícias foram até lá, onde encontraram os objetos. Nenhum dos dois suspeitos do assalto foram encontrados. Um dos carros foi encontrado na entrada do bairro, abandonado.

A polícia ainda encontrou lanternas, luvas, máscaras do tipo "brucutu", munições calibre 12, cordel detonante e uma granada.

