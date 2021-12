Polícia recupera 16 celulares roubados em ônibus

Equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) conseguiram recuperar 16 smartphones, roubados por três homens nesta quinta-feira, 26, em uma ação criminosa dentro do ônibus da Empresa Integra Salvador Norte, que fazia a linha Estação Mussurunga x Lapa. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram à sede da unidade, localizada na Baixa do Fiscal, onde tiveram os pertences devolvidos.

Os suspeitos foram flagrados durante um monitoramento de rotina, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela).

De acordo com a PC, os agentes perceberam a movimentação estranha no coletivo e começaram a segui-lo e, nas imediações da passarela do Bairro da Paz, no lado que dá acesso ao bairro Mussurunga, avistaram o trio descendo do veículo e entrando correndo naquela localidade.

Os policiais iniciaram uma perseguição e os suspeitos foram surpreendidos em uma 'boca de fumo', quando tentavam trocar os aparelhos roubados por drogas.

“Demos voz de prisão e o grupo reagiu atirando. Montamos o cerco, mas não conseguimos efetuar as capturas. O importante desta ação foi recuperar os aparelhos, além de desestruturar um ponto de venda de entorpecentes”, destacou o coordenador do Gerrc, delegado Nélis Araújo.

A polícia apreendeu também uma pistola Taurus, calibre 380, munições dos calibres 40, 380 e 38, 17 trouxas de maconha, 10 pinos de cocaína e 44 pedras de crack, informou a PC.

