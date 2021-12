Polícia recaptura suspeito de liderar tráfico em Arenoso

A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira, 24, Ânderson Costa dos Santos, o Zóio de Gato, líder de uma quadrilha formada por mais de 30 pessoas no bairro do Arenoso, em Salvador. O bando é ligado à facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

O criminoso cumpria pena por tráfico de drogas no Presídio Salvador, mas fugiu no último dia sete do Hospital Otávio Mangabeira (HOM), onde estava isolado para tratamento de uma tuberculose em estágio avançado.

Segundo informações do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Zóio de Gato, mesmo algemado, escapou do hospital usando uma corda feita com lençóis e ainda roubou o celular de um paciente antes da fuga.

Ele foi recapturado na localidade de Jaburu, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. O cerco foi montado pela PM depois de receber a informação do GPS de um veículo roubado na Estrada do Coco. Policiais à paisana foram ao local e perceberam que se tratava de Zóio de Gato e passou a vigiá-lo também pelos monitores instalados na 5ª CIPM (Vera Cruz).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ânderson é suspeito de cometer homicídios, assaltos a banco, tráfico, roubo qualificado, formação de quadrilha e porte ilegal de armas, além de ter ligação com bandidos de outros estados. Ele foi encontrado com um Hyundai HB20 branco (PJD-8207), uma Hilux preta com placa clonada e uma pistola 380.

Roubo a banco

Segundo o titular da 24ª DT (Vera Cruz), Geovane Paranhos, Zóio de Gato roubou agências bancárias dos municípios pernambucanos de Ouricuri e Petrolina e participou do sequestro do prefeito de Cabrobró (PE), o que lhe teria rendido R$ 400 mil aproximadamente. Ainda conforme Paranhos e o comandante da 5ª CIPM, major PM Fábio Dias, Zóio de Gato já planejava um outro assalto.

Eles garantiram que ele estava descansando antes da nova ação criminosa que aconteceria ainda esta semana. O A TARDE já publicou algumas reportagens sobre Ânderson, entre elas, uma do dia 19 de março de 2012, quando a polícia caçava ele no Arenoso.

adblock ativo