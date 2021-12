Polícia realiza reconstituição do acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle

A reconstituição do acidente que vitimou os irmãos Emanuel e Emanuelle em outubro de 2013 está sendo realizada neste domingo, 11, na Avenida Oceânica, em Ondina. A reconstituição é acompanhada por peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), policiais, fotógrafos e advogados. Para a reconstituição, parte da avenida foi totalmente interditada, do restaurante Alfredo di Roma até o Ondina Apart Hotel.

Ao todo serão ouvidos, separadamente, cinco testemunhas. Previsto para começar as 7h, as ações apenas se iniciaram às 10h, e por volta das 12h30 a polícia ouvia a segunda testemunha.

O primeiro a contar o que viu foi um homem que fazia cooper na orla no momento do acidente. O segundo é o motorista de carro que passava no local.

Também acompanham a reconstituição o advogado da família dos irmãos, Daniel Keller, e os advogados da médica Kátia Vargas, que é acusada ter provocado o acidente propositadamente, além de peritos criminais contratados pela defesa. Populares, amigos e familiares dos irmãos também estão no local.

A juíza Gelzi Almeida, que preside a reconstituição, informou ao A TARDE que ainda não há previsão para marcar a data do júri popular.

A polícia ainda não divulgou até que horas a reconstituição será concluída.

O caso

Os irmãos morreram em um acidente em Ondina em outubro de 2013. Os dois estavam em uma moto que sofreu uma batida do carro dirigido pela médica Kátia Vargas. Ela havia discutido com Emanuel perto de um semáforo pouco antes da colisão.

De acordo com o inquérito policial da 7ª Delegacia (DT/Rio Vermelho), a médica arremessou o veículo que dirigia, contra a moto pilotada por Emanuel, que carregava na garupa sua irmã Emanuele. A moto bateu contra um poste, em frente ao Ondina Apart Hotel. Os irmãos morreram no local.

Imagens gravadas do local mostram o carro da médica seguindo atrás da moto antes da batida. A medica ficou presa por quase 2 meses no Conjunto Penal Feminino, no Complexo da Mata Escura.

Relembre o momento do acidente:

Teófilo Henrique, com informações de Anderson Sotero Polícia realiza reconstituição do acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle

Polícia realiza reconstituição do acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo