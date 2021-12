Polícia realiza realiza Natal Solidário neste sábado

Em comemoração ao Natal, a Polícia Militar (PM-BA) vai realizar uma ação de solidariedade para famílias de salvador neste sábado, 15. O evento ocorre na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador, das 15h às 19h, e pretende recepcionar 1.500 crianças.

A programação contará com a distribuição de lanches e brindes, sorteio de presentes, chegada do Papai Noel de helicóptero, brincadeiras, presença de Tio Paulinho, parquinho de diversões, além de apresentações do Coral e Grupo de Teatro da PM-BA.

