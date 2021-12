Polícia realiza operação para coibir assaltos a coletivos em Salvador

O Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil e a Operação Gemeos da Polícia Militar realizaram nesta sexta-feira, 22, a operação 'Pré-Carnaval Impacto Coletivo'. A ação tem como objetivo coibir o roubo em transportes durante o período de carnaval em Salvador.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os agentes policiais e militares realizaram a ação em nove ônibus e abordaram 114 passageiros. A atividade aconteceu em paradas de ônibus na avenida Tancredo Neves e em outra próxima da Rodoviária de Salvador.

Para denunciar roubos em coletivos, a população deve entrar em contato com o Gerrc, pelo WhatsApp da Delegacia, pelo número (71) 3117-6637 e com a Operação Gemeos através do número (71) 3117-2842.

adblock ativo