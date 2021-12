Polícia realiza operação em Itinga

A Polícia Militar e Civil realizam uma operação no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira, 3. Desde as primeiras horas do dia, policiais percorrem as ruas do bairro em busca de drogas e criminosos. Foram apreendidas armas e drogas, além de revistados carros e motos e pessoas encaminhadas para averiguação.

A ação é uma preparação para a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no bairro, prevista para acontecer no dia 15 de agosto. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) já instalou UPP no Calabar e Alto das Pombas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, onde foram montadas três bases, e em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário.

