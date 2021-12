Polícia realiza operação contra o tráfico em Tancredo Neves

Equipes das Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp) e da Polícia Civil realizam na manhã desta quinta-feira, 8, uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Os agentes estão vasculhando a Estrada das Barreiras e as localidades do Buracão, Vila Dois Irmãos, Alto do Macaco e Lages.

Três pessoas já foram detidas na operação, que segue em andamento.

