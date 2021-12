Polícia realiza operação após morte de suspeito no Engenho Velho da Federação

A região do Vale da Muriçoca até o Engenho Velho da Federação é alvo da Operação Intensificação realizada neste domingo, 4, um dia após um suspeito morrer em um confronto com a polícia.

"O Comando de Operação está identificando locais onde há maior mancha criminal para atacar com unidades especializadas. Como houve esse confronto ontem (sábado), percebemos a necessidade de operar no Engenho Velho da Federação", explicou o comandante do Policiamento Especializado, coronel Humberto Costa Sturaro Filho.

De acordo com ele, a intenção da ação é controlar a situação em áreas onde se constata a ascensão da criminalidade e passar a sensação de segurança para a população.

A operação tem a participação do Batalhão de Choque, Esquadrão Águia e Grupamento Aéreo, além das companhias da região. Membros do Batalhão de Choque, acompanhados do canil, fazem incursões pela localidade, tentando identificar possíveis pontos de vendas de drogas. Veículos também são abordados e vistoriados.

"Entramos com as tropas especializadas para colocar a normalidade e depois os policiais da região continuam mantendo a segurança. Se notificarmos a possibilidade de nova crise, voltamos a atuar", explicou o coronel.

Essa é a segunda ação da Operação de Intensificação, que neste sábado, 3, esteve no Alto de Coutos, no Subúrbio de Salvador. Foram apreendidos oito veículos por irregularidades nas documentações. Não houve registro de prisão nessa etapa.

adblock ativo