Polícia realiza ação contra tráfico no Nordeste de Amaralina

A polícia deflagrou nesta sexta-feira, 16, uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios. A ação acontece nos bairros de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas. O trabalho é realizado por agentes dos departamentos de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além de policiais militares.

A assessoria da Polícia Civil não divulgou detalhes da operação para não atrapalhar a operação. Um balanço será apresentado após o término do trabalho.

A região onde acontece a ação conta com três Bases Comunitárias instaladas em setembro de 2011. Na área, considerada com alta incidência de tráfico de drogas, vivem cerca de 120 mil pessoas. Essa foi a segunda região atendida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) com a implantação de bases comunitárias. A primeira foi na área do Calabar.



Mesmo com as três bases, o número de homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) aumentou na Área Integrada de Segurança Pública (Aisps) do Nordeste de Amaralina. Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam que entre janeiro e maio foram registrados 16 casos, sendo que no ano passado foram 10 ocorrências. Essa foi a maior alta entre todas as 16 Aisps de Salvador e região metropolitana.

