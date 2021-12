Polícia procura suspeitos que capotaram em perseguição

A polícia procura os três jovens suspeitos que praticaram assaltos a transeuntes em um carro Fiat Idea vermelho (placa clonada OZJ-8501) na tarde de quinta-feira, 19, na Avenida Paralela. Houve perseguição policial e o veículo acabou por tombar na região da Avenida Bonocô, na Rua Luís Anselmo.

"Os três elementos saíram do carro com armas em punho e correram para a Baixa do Tubo", afirmou o major Wildon Teixeria dos Reis, comandante da Operação Apolo.

O rodoviário Adalto Santos de Jesus, 52, foi assaltado pelos jovens do Fiat enquanto esperava ônibus próximo à passarela do Imbuí. "Desceram dois armados. Levaram meu celular e puxaram a corrente de um colega".

