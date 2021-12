Polícia procura suspeitos de roubarem R$ 40 mil de idosa

Dois homens suspeitos de aplicarem, em um só dia, um golpe que roubou R$ 40 mil de uma idosa de 75 anos são procurados pela polícia. A mulher que mora no bairro do Caminho das Árvores foi levada a seis agências bancárias. O crime aconteceu em dezembro de 2015, mas só nesta terça-feira, 2, a polícia divulgou imagens de um dos suspeitos.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima relatou que voltava da assistência técnica de seu aparelho auditivo, quando, no estacionamento de um shopping da cidade, foi abordada por um homem de estatura mediana, branco e um forte sotaque do interior. Ele pediu ajuda para localizar um pet shop e ler um bilhete de loteria que possuía na mão, já premiado.

Antes mesmo que pudesse esboçar qualquer reação, ela informou que surgiu outro homem, também branco, alto e de cabelos grisalhos, oferecendo-se para ajudar a resolver o problema e propondo que todos se dirigissem até um veículo próximo, para melhor conversarem. A mulher não soube descrever que veículo era esse, mas foi convidada, educadamente, a entrar nele para dar um passeio.

Depois disso, sempre pedindo para que ela permanecesse tranquila, os dois homens circularam por algumas agências bancárias da Pituba, Ondina, Rio Vermelho e Costa Azul, onde fizeram vários saques da contra bancária da mulher até chegar a quantia de R$ 40 mil.

Ainda segundo a polícia, em todas as situações, um dos homens acompanhava a idosa e o outro permanecia no carro, aguardando o retorno dos dois.

Suspeito de roubar R$ 40 mil de idosa entra tranquilamente em agência (Foto: Reprodução)

