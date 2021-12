Polícia procura suspeitos de morte de militar em shopping na Paralela

Os dois suspeitos de roubar e matar o subtenente Fabiano Fortuna e Silva, 40 anos, na tarde da última quinta-feira, 28, durante um roubo no estacionamento do Shopping Paralela, já foram identificados. Foi o que afirmou uma fonte policial. Inclusive, um dos suspeitos estaria com mandado de prisão em aberto por outro crime.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP/ BA) não confirmou a informação e disse que o delegado Odair Carneiro, responsável pela Força-tarefa da SSP que apura mortes de policiais, não detalhou as investigações.

Ainda segundo a SSP, Carneiro está analisando as imagens das câmeras de segurança do shopping e de alguns trechos da avenida Paralela. Ele também já ouviu algumas testemunhas.

O pai do subtenente Fortuna, o músico Luiz Carlos Bastos e Silva, 65 anos, disse que o filho foi ao shopping para comprar utensílios para equipar o apartamento novo, que havia recebido no último dia 27. Ele estava com R$ 3,9 mil, que não foram levados.

Fortuna foi atingido no ombro esquerdo e morreu no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). “Ele era um cara guerreiro, trabalhador, sério. Não era corrompido”, desabafou.

Enterro

“Me perdoe, senhor, por chorar. Mas perdi um filho maravilhoso”, lamentou dona Adelaide Fortuna, durante o enterro do filho, na tarde desta sexta, 29, no Cemitério Bosque da Paz. O corpo do subtenente foi enterrado com honras militares e sob um clima de muita revolta e comoção.

Cerca de 600 pessoas compareceram à cerimônia, entre elas, o prefeito ACM Neto. “Ele tinha uma relação muito boa com toda equipe da prefeitura, todo mundo gostava dele”, disse Neto. Antes de ir para a 9ª CIPM, Fortuna trabalhou na Assistência Militar da Prefeitura Municipal do Salvador.

