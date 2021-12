Polícia procura suspeitos de envolvimento na morte de professora na Boca do Rio

Três suspeitos de matar a professora Joy Soares na última quinta-feira, 8, na Boca do Rio foram identificados pela polícia e já tiveram a prisão temporária decretada.

Luciano dos Santos Souza, de 42 anos, Fábio Marques Costa de Novaes, 35, e Gerson dos Santos Nascimento Júnior, 19, estão sendo procurados. O alvo dos suspeitos seria o marido da vítima, identificada como Joy Soares da Silva. De acordo com a Polícia Civil, ele teria deixado o tráfico de drogas recentemente.

O casal estava em casa junto com a filha de 13 anos, quando foi surpreendido por um grupo de homens. O imóvel fica localizado no último andar de um sobrado, na localidade do Curralinho, na Boca do Rio.

A família tentou fugir, pulando de uma altura de aproximadamente 10 metros. Robson e a filha conseguiram sair do local, mas Joy foi atingida pelos disparos.

