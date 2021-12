Polícia procura suspeito de matar mulher a golpes de faca

Jackson Cerqueira de Azevedo, 25 anos, é procurado pela polícia após a morte, a facadas, de Mariane Martins dos Santos Figueredo, 19 anos, filha de sua ex-companheira.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira, 3, na casa onde a vítima morava com a mãe e as irmãs, na Travessa Fidelcina, em Mata Escura.

Segundo a polícia, Jackson pulou o muro, invadiu a casa e tentou manter relações sexuais com a jovem, que estava deitada no chão da sala. Ela gritou pela mãe e acabou sendo esfaqueada.

De acordo com uma irmã de Mariane, Jackson fugiu pulando do primeiro andar da casa, só de cueca, e deixou a arma do crime no local.

A jovem chegou sem vida ao Hospital Roberto Santos. Segundo policiais do posto, ela foi ferida várias vezes no tórax, rosto e pescoço. Uma irmã de Mariane contou que Jackson conviveu com sua mãe durante quatro anos e há sete meses se separaram.

Ela lembrou que o homem e a vítima já discutiram muito quando moravam sob o mesmo teto. "Eram coisas de família mesmo. Ele não gostava dela e ela não gostava dele".

Jackson foi preso em janeiro de 2009 por matar a facadas a vizinha Indira Soares, 24, que reagiu a uma tentativa de estupro. Com a arma, ele invadiu a casa e deitou-se ao lado de Indira, que estava em companhia dos três filhos.

