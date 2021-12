Polícia procura suspeito de matar homem durante assalto

O autor da morte de Danilo Santos Campos, que foi atingido por tiros na manhã desta quarta-feira, 20, na Alameda 69, no Jardim Santo Inácio, é procurado pela polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), há informações preliminares de que a vítima foi morta durante uma tentativa de assalto. Uma mulher era roubada na rua de Danilo, quando ele saiu de casa. No momento da aproximação, o ladrão se assustou e atirou contra o rapaz.

A delegada Lúcia Jansen, da 11ª Delegacia de Tancredo Neves, vai investigar o caso e deverá ouvir ainda nesta quarta as testemunhas, dentre elas familiares de Danilo, além da mulher vítima da tentativa de assalto.

De acordo com a SSP, a suspeita inicial da polícia é que o suspeito faça parte de uma quadrilha de tráfico de drogas que atua no bairro do Calabetão, em Salvador. As buscas são feitas na região por unidades da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (48ª CIPM) e pelas Rondas Especiais (Rondesp) Central.

Caso as investigações configurem o crime como homicídio, a ocorrência será direcionada ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

