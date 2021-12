Polícia procura suspeito de matar ex-namorada

A polícia está procurando o estofador Hebert Lucas Oliveira dos Santos, 33 anos. Ele é suspeito do homicídio da sua ex-namorada, a esteticista Isaneide Sousa Teles, 28 anos. De acordo com a delegada Pilly Dantas, da 3ª Delegacia de Homicídios (3ª/BTS), Hebert teve o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça no sábado, 12.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 8 de novembro, quando a vítima, ao chegar em sua residência, no bairro de Cidade Nova, foi baleada na cabeça. Socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), a esteticista morreu no dia seguinte.

O inquérito, iniciado pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade) está no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) desde a sexta-feira (11). “Fizemos diligências nos locais onde ele costumava frequentar, na casa onde ele morava, no seu local de trabalho, mas ainda não o encontramos”, informou a delegada Pilly Dantas.

adblock ativo