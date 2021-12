Polícia procura suspeito de matar costureira em Cajazeiras

O montador de móveis Adelson dos Santos Moreira Ramo, está sendo procurado pela polícia. Ele é vizinho da costureira Ivonete de Souza Santos, 45 anos, que foi morta no dia 1º de janeiro, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil (PC), ele e mais oito pessoas são apontados como responsáveis pelo crime.

“Desde o momento em que tivemos certeza do envolvimento de Adelson no homicídio tentamos prendê-lo em flagrante, mas ele já havia fugido. Por isso, foi solicitada a prisão dele à Justiça, que concedeu a temporária”, explica o delegado José Mario Mota, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). A polícia também está trabalhando na identificação dos comparsas do montador de móveis.

A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Adelson, bem como sobre os demais envolvidos no crime, pode ser compartilhada com a polícia por meio do Disque Denúncia 3235-0000 ou pelo aplicativo SIPP, do DHPP, disponível nas lojas de aplicativos para Android e IOS. O anonimato é garantido.

