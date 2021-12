Polícia procura por suspeitos de assaltos na Pituba

A polícia procura por três homens suspeitos de assaltar algumas pessoas na região do Parque Júlio César, no bairro da Pituba, em Salvador. De acordo com a delegada Maria Selma, da 16ª Delegacia Territorial da Pituba, Erick da Silva Santana, 18 anos, e um comparsa de prenome Bruno já foram identificados. O terceiro homem que teve a foto divulgada nesta terça-feira, 9, ainda não foi identificado.

Ainda segundo a delegada, o trio é do bairro do Nordeste de Amaralina e é responsável por uma série de assaltos registrados na região da Pituba. Eles agem a bordo de um veículo JAC 3, cor prata, com placa falsa PJU-4642, que a polícia identificou pertencer a uma motocicleta. Bruno e Erick já tiveram as prisões decretadas pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, nas imagens recuperadas pela equipe da DT/Pituba em conjunto com a 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Erick aparece dando voz de assalto a três estudantes que tiveram celulares, relógios e carteiras roubados, na Alameda Pádua, no Parque Júlio César. O outro bandido aparece ao lado dele, enquanto Bruno está próximo ao veículo.

