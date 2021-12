Polícia procura outros suspeitos de matar transformista

A polícia está a procura de outros dois suspeitos de matar o geógrafo Enrik Assis das Neves, de 30 anos, durante assalto na Rua da Forca, no Centro de Salvador, em 19 de janeiro. O anúncio foi feito durante apresentação do suspeito Isaac dos Santos Pestana, de 23 anos, reconhecido em imagens do circuito de segurança de um prédio próximo ao local do crime, nesta quarta-feira, 27.

Estão sendo procurados um adolescente de 16 anos e um homem, apontado nas investigações como mentor do assalto e dono do revólver calibre 32 utilizado no crime. A identidade de ambos não foi revelada pelos delegados Adailton Adan, titular da 1ª Delegacia Territorial, e Jamal Amad, coordenador da 3ª Delegacia de Homicídios.

A namorada de Isaac dos Santos, uma adolescente de 16 anos, foi apreendida junto com a prisão ele na segunda-feira, 25. Ela, que está grávida de dois meses dele, já foi encaminhada à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Já Isaac, que tem passagens pela polícia por envolvimento em furtos e roubos, vai responder por latrocínio. Ele foi preso na casa do sogro na região do Subúrbio Ferroviário. Em vídeo recuperado pela polícia, o suspeito parece abordando e atirando contra a vítima.

O caso

Enrik Assis foi assassinado durante um assalto no Centro de Salvador no dia 19. Ele foi vítima de dois disparos de arma de fogo na região da cabeça e nuca enquanto tentava fugir de um assalto, e morreu na hora. O suspeito levou levou a mochila dele com todos os pertences.

A vítima prestava serviços para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) atuando no Disque Denúncia. Além disso, era sócio de um sex shop na Avenida Sete e era ator transformista, interpretando a personagem Lívia de Castro.

