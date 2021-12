Polícia procura outro envolvido na morte de menina de 4 anos

A polícia procura o traficante "Mão", outro envolvido na morte da menina Ananda Luzia Costa Argolo, de 4 anos, que atuou com o comparsa Marcos Pereira Ferreira, o "Caverna", de 25 anos, preso na última sexta-feira, 10, e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Caverna" é apontado como um dos autores da morte de Ananda no dia 5 de outubro, em Mussurunga I. Policiais militares da Operação Gêmeos capturaram o criminoso no Parque Bosque das Bromélias, em São Cristovão.

A delegada Andréa Ribeiro, da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), apresentou Marcos à imprensa na manhã desta segunda-feira, 13, no auditório do DHPP, na Pituba, e já o encaminhou ao sistema prisional.

De acordo com a delegada, o alvo da ação que resultou na morte da menina Ananda seria Claudionor Rodrigues Moreira Filho, 24, atingido pelos disparos. Tamires Freitas de Jesus, 21, companheira de Claudionor, também ficou ferida e ambos foram socorridos ao Hospital Menandro de Farias. O crime teve como motivação a rivalidade entre quadrilhas que atuam em Mussurunga e a localidade de Vila Verde.

"Caverna" tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma e tráfico de drogas, e estava com mandado de prisão em aberto expedido pelo Plantão Judiciário. Marcos Pereira também é envolvido no assassinato de Elivelton do Nascimento Oliveira, morto naquele bairro, em fevereiro deste ano.

