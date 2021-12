Polícia procura mulher que colocou fogo em marido

Até o início da noite desta segunda-feira, 22, a Polícia Civil ainda não havia localizado e prendido Magna Celi Nascimento. Ela é suspeita de jogar álcool e atear fogo no marido Joseval dos Santos de Jesus, 50 anos.

O crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada desta segunda, na casa do casal, na Rua Nazaré de Maria, no Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Conforme registro no Posto da Polícia Civil do HGE - onde Joseval permanece internado -, Magna teria agredido ele após uma discussão. O caso é investigado pela 7ª Delegacia do Rio Vermelho.

adblock ativo