Polícia procura homem suspeito de estuprar garoto de 12 anos

A delegada Maria Selma Lima, titular da 28ª CIPM (Nordeste de Amaralina), divulgou, nesta segunda-feira, 13, a imagem do suspeito de estuprar um menino de 12 anos, na tarde da última quinta-feira, 9, no bairro da Chapada do Rio Vermelho.

Luís Fernando Umbelino dos Santos, 22 anos, o Gordo ou Filipe, é considerado foragido desde o sábado, 11, quando um juiz do Plantão Judiciário expediu o mandado de prisão preventiva contra ele. "Estamos divulgando a foto dele e esperamos prendê-lo o mais rápido possível. Ele tem pagar pelo que fez, tem que pagar pelos seus erros', diz a titular.

Conforme a delegada, o garoto contou que foi estuprado dentro da casa de Gordo quando foi entregar um refrigerante que havia comprado a pedido do próprio agressor. "A criança entrou na casa para entregar o refrigerante. Aí ele [Gordo] o puxou para dentro do quarto, trancou a porta, o amordaçou e só o liberou depois que fez o que queria", narra a delegada o que ouviu do garoto.

Segundo ela, após a agressão e sangrando muito, o menino retornou para casa e contou a mãe o que havia acontecido. A senhora procurou imediatamente a polícia e registrou ocorrência.

O menino foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer exame de corpo de delito e, devido aos ferimentos, foi encaminhado ao Hospital Geral Couto Maia, no Monte Serrat, na Cidade Baixa.

Familiares depõem

A delegada Clelba Teles, da 1ª Delegacia de Homicídios, ouviu nesta segunda, no Departamento de Homicídios (DHPP), o sócio e um irmão de Bau, além de outro familiar. Até a noite, nenhum suspeito foi preso.

A polícia conta com a colaboração da população e pede que quem tiver informações sobre a dupla pode fazer ligar para o Disque Denúncia: (71) 3235-0000.

Ameaça a vítima e mãe

Maria Selma Lima revelou que Gordo não gostou de ser denunciado e passou a ameaçar a criança e a mãe. "Ele está mandando mensagens para o WhatsApp da vítima dizendo: 'vou matar essa desgraça da sua mãe'" relata a delegada.

Ainda segundo ela, na manhã desat segunda, a mulher esteve na delegacia para retirar a queixa. Mas não pôde, pois o caso agora está a cargo da justiça. "Ela está com muito medo. Ficamos sabendo que ele passou com um amigo em frente à casa da família falando alto para intimidá-los", diz.

Conforme a delegada, Gordo é conhecido na comunidade por organizar festas com a presença de traficantes.

