Polícia procura homem que vem aplicando golpes em Salvador

Em um período de seis meses, cinco pessoas procuraram a 16ª Delegacia Territorial (Pituba) para registrar boletim de ocorrência contra Erasmo Rodrigo Silveira Nascimento, 29, alegando serem vítimas de golpes.

Um dos denunciantes é dono de locadora de veículos, que diz não ter recebido de volta três carros alugados pelo suspeito. Outros dois são empresários do ramo de informática que não tiveram de volta 36 notebooks locados por Erasmo.

As outras vítimas são pessoas que compraram automóveis com Erasmo, sem saber que os carros pertenciam a uma locadora de veículo, e acabaram ficando com o prejuízo.

Por último, um empresário emprestou quatro folhas de cheques para o suspeito usar como caução em um evento, já que Erasmo possuía uma empresa do ramo. No entanto, o investigado usou as folhas para aplicar outros golpes.

O prejuízo que foi relatado pelas cinco vítimas passa de R$ 200 mil. A delegada adjunta da 16ª DT, Carmen Dolores Bittencourt, disse que expediu ordem de missão para intimar Erasmo e interrogá-lo, mas ele não foi encontrado em um dos endereços fornecidos pelas vítimas, no Caminho das Árvores. "Ele abandonou o imóvel devendo quatro meses de aluguel. Estamos empreendendo esforços para encontrá-lo", afirma.

A delegada disse que irá solicitar a prisão temporária ou preventiva de Erasmo, caso o suspeito não atenda às intimações. Erasmo é natural de Ilhéus (a 446 km de Salvador), onde existem outras denúncias de golpes.

Terreno

Conforme a delegada Carmen Dolores, Erasmo vendeu um carro em 2008 a uma mulher por R$ 12 mil. Um dia após receber o dinheiro, foi à casa dela dizendo que precisava do veículo para regularizar a documentação no Detran e nunca mais apareceu.

Ainda no sul da Bahia, a delegada relatou que Erasmo vendeu um mesmo terreno em Itacaré por R$ 10 mil a 10 pessoas.

"Uma das vítimas foi conferir a veracidade da escritura em um tabelionato e descobriu que o documento era falso e que outras nove pessoas eram vítimas do mesmo golpe", revelou.

