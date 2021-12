Polícia procura autor de homicídio na Lagoa da Paixão

A Polícia Civil está à procura de Daniel Marinho Paixão, acusado de assassinar Rodrigo Abreu Santos, no dia 1° de novembro, na localidade da Lagoa da Paixão, em Fazenda Coutos, na região do Subúrbio Ferroviário, em Salvador. O homicida teve a prisão solicitada à Justiça pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que apura o crime. De acordo com familiares da vítima, o assassinato teria sido motivado por homofobia.

>>Moradores de Fazenda Coutos protestam contra morte de jovem por homofobia

De acordo com a delegada Clelba Teles, titular da unidade policial, Daniel, que é conhecido pelo apelido de "Quatro Olhos", fugiu logo após o crime, ocorrido num bar. A prisão temporária dele foi deferida pelo 1° Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Informações que possam auxiliar na prisão de Daniel podem ser encaminhadas à polícia por meio dos telefones do Disque Denúncia: (71) 3235-000, em Salvador, e 181, no interior. Não é necessário identificar-se.

Acusado está foragido desde o dia do crime | Foto: Divulgação | Polícia Civil

