Polícia procura 2º suspeito de latrocínio no Victoria Center

A polícia está a procura do segundo suspeito, identificado pelo prenome Sandro, que participou do assalto e morte do representante comercial Ricardo Daniel de Almeida, 22 anos, em 13 de janeiro, no shopping Victoria Center, na Barra.

Sandro aparece nas imagens do circuito de segurança do lado de fora do Victória Center, numa motocicleta Honda, placa NZY-2423, de Alagoinhas, utilizada na fuga dos criminosos.

Gledson Brandão e Silva, de 33 anos, que atirou contra o representante comercial Ricardo, foi apresentado à imprensa na manhã desta sexta-feira, 13, na 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho). Ele foi preso no município de Castro Alves na quarta-feira, 11, após denúncia anônima.

Segundo a delegada que investiga o crime, Jussara Souza, titular da DT/Rio Vermelho, foram apreendidos com Gledson dois celulares e dez chips com diferentes números. A delegada explicou que ele revezava os chips nos aparelhos a fim de fazer ligações para sua família e amigos sem ter seu número rastreado pela polícia. A divulgação de uma fotografia de Gledson, logo após o crime, colaborou para sua prisão.

Inicialmente, uma informação encaminhada ao Disque Denúncia indicando o endereço de Gledson possibilitou chegar à mãe dele e intimá-la a depor. A mulher confirmou que o rapaz, que aparecia correndo nas imagens fugindo e atirando no representante comercial, era seu filho. Baleado no abdômen, Ricardo Daniel foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE) e morreu em 14 de janeiro.

Denúncia

Uma denúncia anônima encaminhada à 27ª CIPM informou que o autor de um latrocínio praticado em Salvador estava numa loja de celulares, no centro de Castro Alves, comprando chips para celular. Conduzido pela PM à Delegacia Territorial (DT/Castro Alves), foi constatado que Gledson tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

Ouvido pelo delegado Cristovão Oliveira, titular daquela unidade, o criminoso disse que, logo após o crime, fugiu de Salvador e passou por várias cidades, antes de chegar a Castro Alves na semana passada, onde permanecia escondido na casa de um amigo, na zona rural do município. Gledson foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Relembre o caso

O assassinato aconteceu no dia 13 de janeiro, quando Gledson e o comparsa, Sandro, tentaram assaltar uma joalheria dentro do Victória Center, na Barra. Na saída, o representante comercial Ricardo Daniel de Almeida, de 22 anos, tentou impedir a fuga e foi baleado.

Daniel foi socorrido e ficou internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu um dia depois.

