Polícia prende um dos criminosos mais procurados da Bahia

Acusado de 26 homicídios, entre maio de 2001 e janeiro de 2012, e investigado por outras 40 mortes relacionadas ao tráfico de drogas em São Caetano e adjacências, Washington David Santos da Silva, conhecido como "Boca Mole", 27 anos, foi apresentado nesta terça-feira, 19, após ser preso por policiais civis da 4ª Delegacia Territorial (São Caetano) no último sábado, 16.

Ele representava a carta 10 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que estampa os criminosos mais procurados pela polícia no estado. No momento da abordagem, "Boca Mole" portava uma metralhadora Bereta, calibre 9 mm (de uso restrito da polícia), e um carregador com 19 munições.

Washington estava na companhia de um acusado de roubo a bancos identificado como Evanildo da Silva, conhecido como "Gigante". A dupla estava a bordo de um veículo Chevrolet Ávile, roubado no dia 16 de janeiro, e fazia entrega de drogas em pontos de venda entre os bairros de Cajazeiras e São Caetano.

O carro apresentava placas adulteradas e os agentes encontraram, além da arma, uma balança de precisão e um saco com aproximadamente um quilo de maconha. Ambos não esboçaram reação à prisão, mas "Boca Mole" chegou a oferecer R$ 100 mil aos policiais em troca da liberação dos dois.

Outros crimes - De acordo com a Polícia Civil, além do controle do tráfico de drogas na região, "Boca Mole" está envolvido com quadrilhas de roubo de veículos e roubo a bancos. Segundo a delegada Rogéria Araújo, titular da 4ª DT, ele é investigado há mais de um ano. Em 2011 os agentes apreenderam uma metralhadora, carros roubados e 150 kg de maconha em uma residência alugada por ele em um condomínio de luxo, em Itapuã.

Com três mandados de prisão preventiva em aberto, "Boca Mole" foi autuado em flagrante por receptação de veículo, porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico de drogas. O outro preso, o "Gigante", apresentou um documento falso em nome de Jonas Gomes Ferreira.

"Gigante" possui um mandado de prisão em aberto por roubo a banco foi autuado pelos mesmos delitos do comparsa.

