Polícia prende três procurados por homicídio de PM

Três suspeitos de envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar Elias de Santana Souza, 47 anos, foram presos, nesta quinta-feira, 21, por policiais civis e militares.

A equipe de reportagem apurou que Diélio Cardoso dos Santos, Edigledson Silva Almeida e Neilton Oliveira Lima teriam confessado envolvimento na morte do PM, em depoimento à polícia.

Eles foram presos em circunstâncias diferentes, entre a madrugada e a manhã desta quinta, e levados para o Departamento de Homicídios (DHPP), onde prestaram depoimento. A prisão temporária deles já foi solicitada à Justiça.

Neilton é o dono do GM Corsa Sedan branco (de placa NTM-9262) usado no crime e apreendido pela polícia no Alto de Ondina. Ele esteve no DHPP, na manhã desta quinta, com o intuito de pegar o carro e disse que havia sido roubado.

A polícia desconfiou do fato de ele ter prestado queixa do roubo apenas na tarde de quarta-feira. "Neilton era o dono do carro. Ele foi para buscar o veículo e descobriram a participação dele. Ele foi o motorista no dia do crime", afirmou o major Mário Bonfim, comandante da 41ª CIPM. Segundo nota da PM, Diélio teria confirmado a participação dele.

Policiais do Serviço de Missões Especiais da 41ª CIPM atuaram na prisão de Diélio, ocorrida na manhã desta quinta no Terminal Rodoviário. A prisão dele ocorreu com a ajuda de parentes, principalmente o pai, que combinou entregar o filho aos policiais no terminal de ônibus.

Apoio

"Eu estou aqui como pai para dar apoio ao meu filho. Ele estava no meio. Isso eu sei. Mas dizer que ele atirou no policial, não. Dizer que ele tirou a vida de uma pessoa, isso não", afirmou o pai de Diélio, sob anonimato. Ele disse que o filho é ajudante de pintor e trabalha com ele.

O Departamento de Comunicação da PM informou que Edigledson foi preso por policiais da Operação Apolo no bairro de Pau da Lima, onde reside.

Na última quarta, a polícia informou que três pessoas participaram do crime e uma delas era um homem de prenome Talilson. Nesta quinta, a informação era de que quatro pessoas participaram do crime e Talilson não está entre elas. Até as 20h, o quarto suspeito não havia sido preso.

