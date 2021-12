Polícia prende três em ação no Nordeste de Amaralina

Gilsimar Santos Santana, 35 anos, Jusimar do Carmo Silva Júnior, 19, e Élton Freitas Jesus Santos, 23, o Gogoboy, foram presos na manhã desta quinta-feira, 20, na Santa Cruz, durante uma operação policial no Complexo Nordeste de Amaralina.

Cerca de 40 investigadores do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da Coordenadoria de Operações Policiais (COE) participaram da ação, que tinha como principal objetivo coibir a prática do tráfico de drogas na região.

Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre 38 municiado, 70 pedras de crack e uma quantidade de maconha. Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA), Gilsimar foi o único que não foi preso em flagrante. Nenhum material ilícito foi encontrado com ele.

Gilsimar estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi localizado dentro de uma residência. Condenado há quatro anos e um mês de reclusão no regime semiaberto, ele não retornou ao presídio e era considerado foragido da justiça.

Jusimar estava com o revólver calibre 38 e foi autudo em flagante por porte ilegal de arma. Ele é apontado pela polícia como o assassino de Raiane Pereira Fonseca, 23, em junho deste ano.

A jovem, que era ex-mulher de Antônio Anderson Rodrigues de Almeida, o Da Bruxa, foi executada a tiros próximo à Base Comunitária de Segurança da Santa Cruz. Da Bruxa era um dos líderes do tráfico de drogas do Nordeste de Amaralina e morreu em agosto de 2014, após trocar tiros com policiais das Rondespes Central e Atlântico e da Operação Apolo.

Com Gogoboy, os policiais encontraram as drogas e o celular. Conforme a SSP, no aparelho foi encontrado várias conversas via aplicativo WhatsApp, na qual continha áudios de negociações de carregamentos de drogas e alertas de ‘olheiros’ informando a presença dos investigadores. Além dos policiais, o pastor alemão Troy participou da operação.

Ele vasculhou uma mata que dá acesso ao Parque da Cidade e alguns vielas embusca de drogas. Um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar também deu apoio a ação.

adblock ativo