Polícia prende três e apreende 120 Kg de maconha

Uma quadrilha que atua com venda de drogas no atacado sofreu um baque de R$ 144 mil depois que investigadores do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco) apreenderam 120 Kg de maconha do grupo. O material estava em um imóvel na Rua Gregório Santos, na Estrada das Barreiras.

Três membros do bando também foram presos: Michele Suzart dos Santos, 23 anos, Rosemary da Silva Caldeira, 33, a Rose, e Ronaldo Bonfim Rezende, 30, o Rony.

Segundo o delegado Alexandre Narita, Rose era responsável por guardar e preparar o material para Michele e Rony entregar. Ele usava o táxi do pai para realizar as entregas.

Ainda conforme Narita, a quadrilha distribuía a droga para 'bocas de fumo' em diversos bairros de Salvador. "São clientes certos. Ele vendem cocaína também, mas só encontramos maconha dessa vez. Recebemos uma denúncia sobre a chegada de um carregamento no final de semana e fizemos a apreensão na terça (4)", explica.

Apenas Rose admitiu que recebeu R$ 350 para guardar o material. Michele e Rony disseram não saber que estavam transportando droga.

adblock ativo