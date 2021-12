Polícia prende travesti suspeita de assaltos na Pituba

A polícia prendeu uma travesti, Jander Kleison Silva Barros, conhecida como Paloma, 21 anos, acusada de assaltar motoristas que a abordavam em avenidas da Pituba, em busca de programas. Ela foi presa em Cachoeira, no Recôncavo baiano, no domingo, 9. A informação só foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira, 11.

De acordo com a PC, duas denúncias levaram os investigadores da 16ª DT/Pituba, responsável pelo caso, até uma casa noturna, na cidade de Cachoeira, onde ela faria um show como DJ. Paloma foi detida assim que chegou ao estabelecimento.

A delegada Maria Selma Lima, titular da DT/Pituba, informou que Paloma agia juntamente com outras duas travestis identificadas como Isa e Brenda Victória, cujos mandados de prisão temporária já foram expedidos pela Justiça.

As duas vítimas foram atacadas pelo trio nas avenidas Otávio Mangabeira e Manoel Dias, respectivamente, enquanto negociavam o valor do programa. "As travestis aproveitavam um momento de distração do motorista para rendê-lo com facas e roubar-lhe os pertences", informou a delegada.

Ainda com informações da PC, as três são acusadas também de esfaquear e roubar outra travesti que também fazia programas, em 26 de setembro, na Pituba. Com a prisão de Paloma, a delegada espera elucidar outros assaltos a motorista cometidos naquele bairro.

adblock ativo