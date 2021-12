Polícia prende traficantes com submetralhadoras e R$ 70 mil

Quatro traficantes presos durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar nos bairros Campinas de Pirajá e Boa Vista de São Caetano, em Salvador, foram apresentados à imprensa nesta segunda-feira, 20, no auditório da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Foram apresentados Jackson Almeida Santos, o "Jacó", Josnei Jesus dos Santos, o "Guga", Ueidson de Sena, o "Cirinho" e Olívio Pereira dos Santos Neto Segundo, o "Gavy", apontado como líder do bando.

Eles foram capturados durante a Operação Corcovado, na última sexta-feira, 17, destinada ao cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e um de prisão, expedidos pela 1ª Vara Privativa de Tóxicos.

Na casa de Olívio, localizada à Rua Márcia Neiva, em Campinas de Pirajá, os policiais encontraram os R$ 70 mil, em espécie, uma balança de precisão, sacos plásticos para embalar drogas, celulares, um notebook, uma máquina fotográfica e diversos documentos, como carteiras de habilitação e RGs.

Também em Campinas de Pirajá, foi encontrado um laboratório de drogas, na Travessa Bom Pastor, onde os investigadores e os PMs apreenderam cocaína, já embalada para venda, crack, várias embalagens, um rádio, uma capa para colete antibalístico e duas balanças de precisão.

Ainda de acordo com a polícia, na residência de outro integrante da quadrilha, estavam escondidas duas submetralhadoras de fabricação caseira, mais embalagens plásticas para maconha e material usado para refinar cocaína. Uma caminhonete Mitsubishi, modelo L 200 Triton, de cor branca, placa APA-1166, e uma motocicleta também foram apreendidos durante a ação. Ueidson Sena tinha um mandado de prisão em aberto.

Veja no mapa a localização de Boa Vista de São Caetano

adblock ativo