Polícia prende traficante que exibia armas nas redes sociais

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico prenderam um traficante que postava fotos nas redes sociais com armas de fogo, na noite desta quarta-feira, 6, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais militares faziam ações de rotina contra o tráfico de drogas, quando avistaram um homem suspeito, com sacolas, em uma região conhecida como Irmã Dulce. De acordo com a PM, ele tentou fugir, mas foi contido.

Com o jovem, de 26 anos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40, carregador, munições, dois tabletes e 437 porções de maconha, uma balança de precisão e um celular.

Ainda segundo a SSP, o traficante acumula passagens por violência contra a mulher, tráfico de drogas e homicídio.

