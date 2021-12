Polícia prende traficante em bairro nobre de Salvador

A polícia civil prendeu o traficante Vítor da Silva Moreira Paulo, o "Vítor Cabeludo", de 26 anos, em um edifício residencial, no Caminho das Árvores, na quarta-feira, 8. Os policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam 30 quilos de maconha prensada, 2,5 kg cocaína, um revólver calibre 38, além de um carro Mercedes e um Nissan Sentra.

Segundo o delegado André Viana, diretor do Denarc, a prisão ocorreu após denúncias encaminhadas ao departamento sobre o paradeiro de Vítor, investigado há cinco meses. No local da prisão, alugado pelo criminoso para a prática do tráfico de drogas, os policiais encontraram também R$ 200, em espécie, duas balanças de precisão, um notebook e um celular.

Vítor, que já tinha passagem por tráfico de drogas, em 2008, também é suspeito de participar de um assalto a uma joalheria, em 2010, num shopping de Salvador. Ele tinha outro imóvel alugado em um bairro nobre da capital baiana. Além de armazenar a droga, ele também vendia e distribuía para outros traficantes. Vitor foi autuado por tráfico e encaminhado ao sistema prisional.

