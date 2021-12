Polícia prende suspeitos de assassinar estudante da Ufba

A polícia prendeu no início da tarde desta terça-feira, 1º, dois suspeitos de ter assassinado o estudante de medicina veterinária da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Charles Muller Silva dos Santos, de 21 anos.

O auxiliar de serviços gerais Lailson Santos dos Santos, 20, foi detido quando chegava ao local de trabalho, no bairro de Patamares. O outro suspeito, um menor de 17 anos, foi apreendido em um ponto de ônibus na Avenida Cardeal da Silva.

Ambos foram apresentados apresentado à imprensa no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os dois teriam sido identificados a partir das imagens registradas por uma câmera de segurança instalada na Residência Universitária Frederico Perez Rodrigues Lima, que flagrou o momento do crime. [Veja o vídeo abaixo]

O estudante estava dentro do carro (modelo Celta), estacionado em frente ao local, onde aguardava a namorada, quando foi abordado e morto.

Ação

Em depoimento, a dupla informou que pegou um táxi no Engenho Velho da Federação e que iriam para o Rio Vermelho. No trajeto, quando passaram pela Residência Universitária da Ufba, na Garibaldi, avistaram o carro da vítima. Eles, então, pediram ao taxista para parar.

Segundo a polícia, Lailson foi o primeiro a descer do táxi e abordar a vítima, dando voz de assalto. O estudante reagiu a abordagem, e o adolescente, que veio em seguida, confessou que atirou na cabeça da vítima.

A arma usada no crime, um revólver calibre 38, ainda não foi localizada. A dupla informou ter jogado a arma, junto com a chave do carro no mar, em Amaralina.

Depois, seguiram para a Avenida Vasco da Gama, onde deixaram o carro, que seria usado para outros assaltos, de acordo com a polícia.

No dia seguinte, retornaram à Vasco da Gama, pegaram novamente o Celta prata do estudante e abandonaram próximo à praia do Budião, em Amaralina. O veículo já foi localizado pela polícia.

Segundo o delegado Marcelo Sansão, Laílson já tem passagem por roubos de carros. O adolescente também já chegou a ser conduzido, pela mesma prática, para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Lailson vai responder pelo latrocínio (roubo seguido de morte). O adolescente foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

Dupla nega participação de taxista no crime

Lailson e o adolescente negaram, no interrogatório, que o taxista que os conduziu até o local do crime tenha participado da ação criminosa.

Nas imagens gravadas pela câmera de segurança da residência universitária, não é possível ver a placa do táxi, que sai do local antes de os criminosos fugirem.

Mesmo os suspeitos tendo negado a participação do taxista, a polícia informou que pretende identificá-lo.

Veja as imagens divulgadas pela Polícia Civil da câmara de segurança:

