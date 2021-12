Polícia prende suspeito de matar professora

A polícia prendeu o suspeito de matar a professora Andrea Borges Astolpho, de 40 anos, no bairro de Vila Laura, no domingo, 4. Danilo Neres Santos, 18 anos, é apontado como autor do disparo. Com ele a polícia apreendeu dois adolescentes de 14 e 16 anos, que também participaram do crime. Os três foram localizados por investigadores da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas) na Baixa do Alto do Cruzeiro, na região de Brotas.

Danilo será apresentado nesta terça-feira, 6, às 11 horas, na Piedade. A apresentação será conduzida pela diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Maria Fernanda Porfírio, pela titular da 6ª DT/Brotas, Maria Dail Sá Barreto, e pelo delegado Marcelo Sansão, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

A professora foi morta quando tinha saído de uma padaria e foi abordada pelos três homens, quando estava já no carro. O filho de 4 anos estava com ela e presenciou o crime.

Nesta segundo o Departamento de Homicídio e. Proteção a Pessoa (DHPP) divulgou imagens, onde dois homens são vistos correndo na rua momentos depois do assassinato.

