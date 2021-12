Polícia prende suspeito de matar menino no Bairro da Paz

A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira, 31, o homem suspeito de matar uma criança de 6 anos, na quinta, 30, no Bairro da Paz. A polícia realizava rondas na rua Presidente Dutra, próximo ao local onde o menino foi vitimado, quando prenderam Welington de Souza Santos, conhecido como "Tarzan".



Na quinta moradores do Bairro da Paz bloquearam por quase duas horas a avenida Paralela, uma das principais vias de Salvador, durante manifestação contra a morte do menino.

Com Welington foram apreendidas pedras de crack, maconha e uma pistola calibre 9mm que estavam escondidos numa lancheira. A arma que ele portava ilegalmente possui o mesmo calibre da munição encontrada no chão, perto de onde ocorreu o crime.

O acusado estava em atitude suspeita, junto com um grupo de homens, quando a viatura da PM se aproximou, os suspeitos resistiram à abordagem e efetuaram disparos contra a guarnição da PM. No revide, "Tarzan" foi atingido na perna, socorrido para o hospital Menandro de Farias. Após a ocorrência uma guarnição da Rondesp/Atlântico empreendeu incursão na região do Bairro da Paz e capturou o adolescente de 17 anos com drogas e uma metralhadora com carregador expandido.

Os acusados foram apresentados com a arma e as drogas na 12ª Delegacia de Polícia Civil/Itapuã.

